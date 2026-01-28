Zonguldak’ın tarihî ve turistik değeri Gökgöl Mağarası, pandemi sonrası ziyaretçi ivmesini katladı.

Zonguldak turizminin parlayan yıldızı Gökgöl Mağarası, sadece bir tabiat harikası olarak değil, aynı zamanda şifa arayanların da rotası hâline geldi.

Mağara, pandemi sonrası kendi ziyaretçi rekorunu kırıyor. Ziyaret verilerini paylaşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, şehrin tanıtımına doğrudan katkı sağlayan mağaranın turist artışının tesadüf olmadığını söyledi.

Hem doğa hem tarih hem de sağlık var: Gökgöl turizmin lokomotifi olacak

Karayılmaz “Yıllardır Zonguldak’ı ziyaret eden insan sayısının artması hem esnafımız hem vatandaşlarımız için olumlu bir tablo. Tadilat ve pandemi sonrasındaki dönemde ziyaretçi sayılarımız 30 bin, 45 bin ve 60 bini aşarak bu yıl 90 bin sayısına ulaştı. Bu, son 20-25 yılın en büyük sayısıdır. Gökgöl, kendi tanıtımını kendisi yapan bir lokasyon; çünkü her gelen buradan mutlu hatıralarla ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

Gelecek vizyonunu “Hedefimiz çok büyük” diyerek özetleyen Karayılmaz, turizm rotalarının değiştiğine dikkat çekerek “Vali’mizin liderliğinde Türkiye’nin birçok fuarına giderek tanıtımlar yapıyoruz. Bu çalışmalar meyvesini verdi; ulusal tur şirketleri artık Karabük ve Amasra rotalarına Zonguldak’ı da eklediler. Hafta sonları mağarada adım atacak yer olmuyor. Personelimiz sadece pazartesi günleri dinlenebiliyor. Bu motivasyonla 2026 yılında 125 bin sayısını geçmeyi hedefl iyoruz” diye konuştu.

