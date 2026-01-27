Geçtiğimiz senenin en çok dinlenen isimlerinden olan Blok3'ün birçok şarkısı Spotify’dan kaldırıldı. Ünlü rapçi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve duruma sert tepki gösterdi.

Hem magazin gündeminde hem de elde ettiği başarılarla 2025 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Blok3, dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme geldi.

"Napıyorsun Mesela", "Kusura Bakma", "Sevmeyi Denemedin" ve "Git" gibi şarkılarla adını milyonlara duyuran ünlü rapçi, 2025 Spotify Wrapped Türkiye verilerine göre “Sevmeyi Denemedin” adlı parçası ile 'yılın en çok dinlenen şarkısı' unvanını elde etmişti.

ŞARKILARI SPOTIFY'DAN KALDIRILDI

Bugün ise çarpıcı bir gelişme yaşandı. Blok3'ün birçok şarkısı Spotify'dan kaldırıldı. Birçok şarkısının platformdan kaldırıldığını fark eden genç isim, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

Blok3, albümü “Obsesif”in tamamen kaldırıldığını belirterek, bunun tesadüf olmadığını savundu.

"BU İŞİN ARKASINDA KİM VAR KİM YOK ÇIKACAK"

E-posta hesabının çalınmış olabileceğini söyleyen Blok3, "Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mail’imi çalmışlar galiba. Araştırdığım kadarıyla bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak" dedi.

Sanatçı, paylaşımında ayrıca şunları ifade etti: "Herkes şunu bilsin ki benimle istediğiniz kadar uğraşın, hiçbir şey değişmeyecek. Bunu yapan arkadaşı veya arkadaşları bulacağım. Mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek."

Yaşanan gelişme sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Spotify cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

