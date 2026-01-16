Spotify’da milyonlara ulaşan soul şarkıcısı Sienna Rose’un aslında yapay zekâ tarafından üretilmiş sahte bir proje olduğu ortaya çıktı. Sanatçının günde 2 bin sterlin kazandığı belirtildi.

Müzikte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Spotify’ın en çok dinlenen isimlerinden biri olarak gösterilen soul şarkıcısı Sienna Rose’un, aslında tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir proje olduğu ortaya çıktı.

Aylık milyonlara yaklaşan dinlenme sayısına ulaşan ve akışlardan günde yaklaşık 2 bin sterlin kazandığı belirtilen “sanatçının” ne sesi, ne görüntüsü ne de gerçek bir kimliği bulunuyor.

Dinleyicilerin “etkileyici” ve “duygulu” olarak tanımladığı şarkıların, gerçekte bir kişi tarafından değil, yapay zekâ sistemleriyle üretildiği belirlendi. Sienna Rose, eylül ayında altı parçalık bir EP yayımlamış, ardından ek projeler ve aralık ayında “ilk albüm” olarak tanıtılan 10 parçalık Honey On The Moon’u dinleyiciyle buluşturmuştu.

Projenin arkasında, daha önce Let Babylon Burn adlı başka bir yapay zekâ müzik projesini de ürettiği iddia edilen Robert Lancaster’ın bulunduğu öne sürüldü. Spotify ise platformda birçok sanatçının üretim sürecinde yapay zekâ kullandığını, bu sebeple içerikleri ayırt etmenin ve etiketlemenin zor olduğunu savundu.

Buna karşılık bazı platformlar, tamamen yapay zekâ ile üretilen müziklere sınırlama getireceklerini açıkladı. Olay, müzik dünyasında “dinleyici neyi dinlediğini bilmeli mi?” tartışmasını yeniden alevlendirdi.



