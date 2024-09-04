Her şey işe geç kalmamak için! Sadece 10 metrede iki kaza birden yaptı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Eylül 2024 16:17 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 16:36 - Güncelleme:

Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü işe yetişmek için acele edince 10 metre sonra bir kez daha kaza yaptı. Kazalardan biri güvenlik kamerasına yansıdı.