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Her şey işe geç kalmamak için! Sadece 10 metrede iki kaza birden yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da kaza yapan motosiklet sürücüsü işe yetişmek için acele edince 10 metre sonra bir kez daha kaza yaptı. Kazalardan biri güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hastane Caddesi üzerinde seyir halindeki Mesut Çikioğlu'nun kullandığı motosiklet, Güneylioğlu Caddesi kavşağını geçtiği sırada bir otomobilin sağından geçmek istedi. O esnada otomobil direksiyonunu sağa kırınca motosiklet, otomobile sürtünerek devrildi.

10 METREDE İKİ KAZA

Çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan motosiklet sürücüsü, işe geç kaldığını söyledi ve motosikletine binip yola fırlayınca aynı istikamette gitmekte olan Yasemin Ceylan'ın kullandığı otomobilin sağ ön kapı ve aynasına çarparak ikinci kez kaza yaptı.

Motosiklet sürücüsünün yaptığı ilk kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ikinci kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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