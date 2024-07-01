Her yerde bitiyor, onlar hasada yeni başlıyor! 30 bin dekardan 2 milyar TL gelir elde edecekler

Muş'ta yaklaşık 30 bin dekar alana ekilen kavun ve karpuz fidelerinden 200 bin ton ürün, 2 milyar TL gelir bekleniyor.

Gündüz oldukça sıcak, gece ise serin bir havaya sahip olan Muş, kavun ve karpuz ekimi için oldukça uygun bir iklime sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Kentte 3 milyon 570 bin dekar tarıma elverişli arazinin bulunurken, yaklaşık 30 bin dekarı kavun ve karpuz fideleri için ayrıldı.

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, bu ekimlerden yaklaşık 200 bin ton ürün elde edilmesinin hedeflendiği açıkladı.

DİĞER İLLERDE BİTİYOR, ONLAR HASADA BAŞLIYOR

Modern tekniklerle yapılan karpuz ve kavun üretiminde dekardan 10 ton civarında ürün alınacağının tahmin edildiğini söyleyen Başkan Yıldırım, "Muş, karpuz ve kavun hasadının yapıldığı en son iller arasında yer alıyor. Karpuzun piyasada az olduğu ve talep gördüğü bir dönemde hasadının yapılması pazar sorununu ortadan kaldırmaktadır. Bu yıl ilde çiftçilerimiz tarafından 30 bin dekar alanda karpuz ve kavun üretimi yapılacaktır. Bu da ilimize yaklaşık 2 milyar lira katkı sağlayacaktır" dedi.

"Üreticilerimiz karpuz ve kavun fidelerini toprakla buluşturmayı tamamladı ve şu anda sulama ve gübreleme çalışması sürüyor" diyen Yıldırım, "Adana başta olmak üzere birçok ilde karpuz hasadı başladı, biz ise daha yeni ekimini yapıyoruz. Bu illerde karpuz bitikten sonra Muş'ta hasada başlıyoruz. Bu açıdan Muş karpuzu iyi bir fiyatla satılıyor" ifadelerini kullandı.

MASRAF FAZLA ANCAK KAZANIYORLAR

Mardin’in Derik ilçesinden gelerek merkeze bağlı Mercimekkale köyünde kiraladığı 200 dönüm alanda karpuz ekimi yapan 60 yaşındaki Fevzi Yakar ise dönümden 10 ton beklentileri olduğunu ifade etti.

Yakar, yaklaşık 45 yıldır karpuz üreticiliği yaptığını ve 6 yıldır Muş’a gelerek kiraladığı tarlalarda karpuz ürettiğini ifade ederek, “Hem buranın havası serin olduğu için karpuz yetişmesine katkı sağlıyor hem de teknoloji geliştiği için tüm makine ve ekipmanlarla daha iyi ve hızlı üretim yapıyoruz. Eskiden 3 kişiyle yılda ancak 20 dönüm alanda ekim yapılırken bugün 200 dönüm alanda ekim gerçekleştiriyoruz. Gübre, işçilik ve mazot masrafı fazla ama buna rağmen kazanıyoruz" şeklinde konuştu.