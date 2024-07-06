Hırsızı kendi konuşması ele verdi! Nasıl yakalandığını anlamadı

Bursa’da hırsızı kendi kendine konuşması ele verdi. Toplu taşıma kullanan hırsızın kart numarasına ulaşan polis, uygulamayı indirip adım adım takip etti. Metro içerisindeki görüntülerden kendi kendine konuşan hırsızı teşhis eden ekipler şahsı toplu taşımadan iner inmez yakaladı.

Hırsızlık Büro ekipleri telefonlarına Bursa Kart'ın mobil uygulamasını indirerek 14 suç kaydı bulunan H.S.'yi takip etmeye başladı.

Uygulama sayesinde şüphelinin hangi otobüste ya da metroda olduğunu, anlık yerini görebilen polis ekipleri kendi kendine konuşan H.S.'yi belediye otobüsünden iner inmez kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin belediye otobüsü kamerasına da kendi kendine konuştuğu anlar ve yaptığı değişik hareketleri yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen H.S. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, H.S.'nin hırsızlık yaptıktan sonra evden çıkması ve bölgeden uzaklaşma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.