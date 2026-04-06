İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, tanımadığı insanların evlerine girmeye çalıştı. Hırsızlık yapamayınca koridora tuvaletini yaparak kaçan şahsın o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre, bir şahıs, hırsızlık için dairelere girmeye çalıştı. Uzun süre bir evin kapısını açmak için çabalayan adam, açamadığını fark edince pes etti.

BİNAYA TUVALETİNİ YAPTI

Ardından ise ışığın kararmasını fırsat bilen şahıs, koridora tuvaletini yapmaya başladı. Bir süre sonra işini bitiren şahıs hızla binadan çıkarken, eve gelen aile bireyleri etrafın ıslanmış olduğunu gördü. Güvenlik kamerasından o anları izleyen vatandaşlar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

