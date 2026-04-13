Hukukçular Derneği, İsrail Parlamentosu'nun kabul ettiği idam yasasına karşı İstanbul Beyazıt Meydanı'nda protesto düzenledi. Yasayı "yok hükmünde" ve "ayrımcı" olarak nitelendiren hukukçular, düzenlemenin doğrudan Filistinlileri hedef aldığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Dernek, keyfi uygulamalara zemin hazırlayan bu karara karşı uluslararası hukuk mekanizmaları nezdinde girişim başlattıklarını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi önündeki Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen Hukukçular Derneği üyeleri ve avukatlar, İsrail Parlamentosu'nun kabul ettiği idam yasasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılan hukukçular, düzenlemenin özellikle Filistinlileri hedef aldığını ve ayrımcı bir niteliğe sahip olduğunu ifade etti.

"BU DÜZENLEME HUKUK DÜZENLERİNDE YOK HÜKMÜNDEDİR"

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Melih Gülseren, yaptığı açıklamada, söz konusu yasal düzenlemenin uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu belirterek, "İsrail Parlamentosu tarafından yapılan bu düzenleme bütün hukuk düzenlerinde yok hükmündedir. İşgalci bir güç olarak İsrail'in, Filistin topraklarında egemen bir devlet gibi hukuk uygulaması mümkün değildir. Bu yasa, geniş ve belirsiz ifadelerle keyfi uygulamalara zemin hazırlamaktadır." dedi.

"FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALAN AYRIMCI BİR YASA"

Yasanın fiilen Filistinlilere uygulanmak üzere kurgulandığını ifade eden Gülseren, "Filistinliler ile İsrail vatandaşları arasında açık bir ayrımcılık söz konusudur. Aynı eylemler için farklı hukuk sistemleri işletilmekte, bu da adil yargılanma ilkesini ortadan kaldırmaktadır. İdam kararlarının kısa sürede uygulanması ve itiraz yollarının kısıtlanması, siviller üzerinde baskı kurmayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

"ULUSLARARASI HUKUKA AÇIKÇA AYKIRI"

Açıklamada, düzenlemenin uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğu vurgulanarak, "İdam cezası yalnızca en ağır suçlar için ve sıkı güvenceler altında uygulanabilir. Ancak bu yasa ‘terör' kavramını genişleterek keyfi uygulamaların önünü açmaktadır. İşgal altındaki topraklarda böyle bir düzenlemenin uygulanması uluslararası insancıl hukukla bağdaşmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hukukçular Derneği'nin, söz konusu yasaya karşı uluslararası hukuk mekanizmaları nezdinde girişimlerde bulunduğu da belirtildi.

