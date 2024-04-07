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Haberler > Yaşam > Hurdalık alan yandı, ateşin üzerine düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

Hurdalık alan yandı, ateşin üzerine düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hurdalık alan yandı, ateşin üzerine düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de hurdalık alanda çıkan yangında ateşin üzerine düşen 6 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde korkunç bir ölüm yaşandı. İddiaya göre; yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yanan ateşin üzerine düştüğü belirtilen 6 yaşındaki Fards Elhayır isimli kız çocuğu feci şekilde yandı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdalık alan yandı, ateşin üzerine düşen 6 yaşındaki çocuk öldü - 1. Resim

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kız çocuğunun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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