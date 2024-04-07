Hurdalık alan yandı, ateşin üzerine düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

Mersin'de hurdalık alanda çıkan yangında ateşin üzerine düşen 6 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde korkunç bir ölüm yaşandı. İddiaya göre; yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yanan ateşin üzerine düştüğü belirtilen 6 yaşındaki Fards Elhayır isimli kız çocuğu feci şekilde yandı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kız çocuğunun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.