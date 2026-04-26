İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'den gelen veriler doğrultusunda Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki 7 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'in de aralarında bulunduğu bölgede yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

7 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Paylaşımda, bugün Şanlıurfa, Elazığ'ın doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ile Şırnak'ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

SEL UYARISI YAPILDI

Ayrıca, vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

