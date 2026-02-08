Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde çalışmaların yüzde 85’inin tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, projenin 2028’de biteceğinin sinyalini verdi. Bakan Uraloğlu, proje bittiğinde Mersin ile Gaziantep arasındaki 6 saat 23 dakika süren yolculuğun, 2 saat 15 dakikaya ineceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı hakkında yeni açıklamalar yaptı.

6 SAATLİK YOL 2 SAATE DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, projesi sayesinde Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresinin önemli ölçüde kısalacağını açıkladı. Uraloğlu, mevcutta 6 saat 23 dakika süren yolculuğun, proje tamamlandığında 2 saat 15 dakikaya ineceğini duyurdu.

Projeye ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, hattın hem yük hem de yolcu taşımacılığı açısından yüksek standartlara göre yeniden inşa edildiğini belirtti.

SAATTE 200 KİLOMETRE HIZ

Mevcut durumda 361 kilometre olan güzergâhın 312,5 kilometreye düşürüleceğini aktaran Uraloğlu, yolcu trenlerinin saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde işletileceğini ifade etti.

37,1 MİLYON TON YÜK HEDEFİ

Proje kapsamında yılda yaklaşık 3,1 milyon yolcu ile 37,1 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Hızlı tren hattının devreye girmesiyle Gaziantep’in güçlü sanayi altyapısının, Mersin Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha hızlı ve etkin şekilde ulaşacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, hattın bölgesel kalkınmaya da önemli katkı sunacağını dile getirdi.

YÜZDE 85’İ HAZIR

Projenin fiziki ilerleme durumuna da değinen Bakan Uraloğlu, hat boyunca 13 tünel, 32 köprü ve toplam uzunluğu 6 bin 396 metreyi bulan 11 viyadüğün inşa edildiğini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

2028 YILINDA BİTECEK

Genel ilerleme oranının yüzde 85’e ulaştığını belirten Uraloğlu, Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90, Tarsus geçişinde ise yüzde 80 seviyesinde olduklarını söyledi.

Toprakkale-Mamure arasındaki 17 kilometrelik kesimin tamamlandığını da ekleyen Uraloğlu, projenin tamamının 2028 yılında bitirilmesinin planlandığını açıkladı.

