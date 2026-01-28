Şap hastalığının son adresi Balıkesir’in Marmara Adası oldu. Bir işletmede 4 büyükbaş hayvanda şap hastalığına ait lezyonların tespit edilmesinin ardından bölgede, canlı hayvan çıkışları yasaklandı. Marmara Adası'nın tamamında ise karantina uygulaması başlatıldı.

Türkiye’nin bazı illerinde baş gösteren şap hastalığı Balıkesir’in Marmara ilçesinde de ortaya çıktı. Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir işletmede, 4 büyükbaş hayvanda şap hastalığına ait lezyonlar belirlendi. Tespit sonrasında söz konusu bölgede canlı hayvan çıkışları yasaklandı.

MARMARA ADASI’NDA KARANTİNA

Marmara İlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda, ilçe genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri geçici olarak durdurulurken, Marmara Adası'nın tamamında karantina uygulaması başlatıldı.

EKONOMİK KAYIP RİSKİ

Yetkililer, şap hastalığının insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığını, hayvansal üretimde ciddi ekonomik kayıplara yol açabildiğini belirtti.

AKSARAY’DA 9 KÖYE KARANTİNA

Kısa zaman önce de Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Satansarı köyünde şap hastalığı nedeniyle 9 köy karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışlarına kapatılmıştı.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan kısıtlama çerçevesinde Satansarı köyü başta olmak üzere Balcı, Ceceli, Reşadiye, Sarıkaraman, Durhasanlı, Pirli, Kümbet ve Bozkır köyleri riske karşı karantina altına alınmıştı.

BAKANLIKTAN YENİ AŞILAMA KURALLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şap ve PPR (veba) hastalıklarıyla mücadele kapsamında iller arası hayvan sevklerine yönelik aşılama kuralları güncellenmişti.

Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, düzenlemeye ilişkin şu detayları anlatmıştı:

Yeni düzenleme ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde uygulanacak aşılama şartları netleştirildi. Güncellenen kurallara göre; büyükbaş hayvan sevklerinde 2 aylıktan büyük sığırlar için Sat-1 serotipli şap aşısının yapılmış olması zorunlu hale getirildi. Aşının son 6 ay içerisinde uygulanmış olması ve aşılama tarihinin üzerinden en az 21 gün geçmiş olması gerekiyor. Küçükbaş hayvan sevklerinde ise 3 aylıktan büyük hayvanların ömürlerinde en az bir kez PPR (veba) aşısı ile aşılanmış olması şartı getirildi. İlk kez aşılanan küçükbaş hayvanlar için ise sevk öncesinde 21 günlük bekleme süresi uygulanacak.

