İngiltere'nin güneydoğusundaki Eastbourne kenti yakınlarında bir sahil, bu ayın başlarında bir kargo gemisinden düşen konteynerler nedeniyle binlerce paket dondurulmuş patates kızartması ve soğanla doldu. Plastik kirliliği ve deniz canlıları için oluşan tehlike nedeniyle gönüllüler temizlik seferberliği başlattı.

East Sussex kıyılarındaki temizlik operasyonu Salı günü başlarken, bölge sakinleri sahilin görüntüsünü "tropikal bir adadaki altın sarısı kumlar"a benzetti. Ancak bu görüntünün ardında, 1,5 metre derinliğe kadar ulaşan çiğ patates ve soğan yığınları olduğu anlaşıldı.

TEMİZLİK İÇİN SEFERBER OLDULAR

CNN International'da yer alan habere göre; Fırtına nedeniyle denize düşen konteynerlerden saçılan yiyeceklerin çoğu plastik paketler içinde kıyıya vurdu. Bölge sakinleri ve çevreci gruplar, plastik paketlerin deniz canlıları, özellikle de bölgedeki 30 kadar foktan oluşan koloni için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek temizlik çalışması başlattı.

1,9 TON ATIK ÇIKARILDI

"Plastic Free Eastbourne" adlı çevreci grup, plastik torbaların deniz canlıları tarafından denizanası sanılarak yenebileceği uyarısında bulundu. Gönüllülerin çabalarıyla patates paketlerinin büyük bir kısmının toplandığı, sadece Brighton ve Hove sahilinden normalin dört katı üzerinde, yaklaşık 1,9 ton atık çıkarıldığı bildirildi.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE UYARI

Lombok Strait adlı kargo gemisinin 8 Ocak'ta fırtına sırasında 17 adet soğutmalı gıda konteynerini kaybettiği teyit edildi. Yetkililer, gemi sahipleriyle koordineli olarak konteynerlerin yerini belirleme ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel konseyler, sahili ziyaret eden vatandaşları şu konularda uyardı:

Köpeklerin mutlaka tasmalı tutulması (soğanlar köpekler için zehirli olabilir).

Kıyıya vuran hiçbir maddenin ellenmemesi veya eve götürülmemesi.

Deniz suyunun kirlenmiş olabileceği ihtimaline karşı suya girilmemesi.

