Antalya’da işe gitmek için evinden çıkan Fatma G.I., motosikletine binmek istediği sırada kapağı kırılan binaya ait foseptik çukuruna düştü. Genç kız yardım çığlıklarını duyan komşuları tarafından yağmur suları ile dolu çukurdan çıkarıldı.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4351 Sokak'ta evinden çıkan Fatma G.I., apartmanın bahçesinde park halindeki motosikletinin yanına geldi. Eldivenini giyen genç kız motosikletine doğru hareketlendiği sırada ayaklarının altında bulunan binaya ait foseptik çukurunun kapağı kırıldı. Kapağın kırılması ile birlikte kendisini yağmur suları ile dolu foseptik çukurunda bulan genç kız bir yandan su yüzeyinde kalmak için çabalarken, bir yandan da sesini duyurmaya çalıştı.

SESİNİ KOMŞULARI DUYDU

Genç kızın yardım çığlıklarını duyan komşuları ve yoldan geçen vatandaşlar Fatma G.I.’ya bir sopa uzatarak tutunmasını sağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç kız vatandaşlar tarafından düştüğü foseptik çukurundan çıkartılarak güvenli bölgeye alındı. Şokta olduğu görülen Fatma G.I. getirilen battaniyeye sarıldı. Verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma G.I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşe gitmek için motosiklete binecekti! Genç kız foseptik çukuruna düştü

"BOĞAZINA KADAR SUYUN İÇİNDEYDİ"

Genç kadının yardım çığlıklarını duyarak yardımına koşan komşularından Lava Derviş isimli kadın, içerde çocukları ile birlikte otururken çığlık sesini duyduğunu ve dışarı çıktığında sesin çukurdan geldiğini belirterek, "Motorunu çıkartıp işe gidecekti. İlk bastığı anda kız düştü. Koşup kıza bir sopa uzatıp yardım etti. Uzattığım sopayı tuttu, boğazına kadar suyun içerisindeydi. Nefes alamıyordu. Yoldan geçen birisi daha geldi, yardım etti çıkardık" diye konuştu.

Genç kızın düştüğü kuyu tedbiren benzer bir olay yaşanmaması için apartman sakinleri tarafından araç lastiği ile kapatıldı.

