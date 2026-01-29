29 Ocak Perşembe TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?
29 Ocak 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma ve program yoğunluğu yaşanıyor. Kanalların güncel yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam özellikle 3. sezonuyla ekranlara geri dönen İnci Taneleri dizisi ve TRT 1 ekranlarından FSCB-Fenerbahçe maçı yakından takip edilecek.
Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna cevap arıyor. 29 Ocak 2026 Perşembe günü Kanal D, ATV, NOW TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında farklı türlerde yapımlar seyirciyle buluşuyor. Akşam kuşağında öne çıkan diziler ve programlar, yayın saatleriyle birlikte merak ediliyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
29 Ocak Perşembe akşamı diziseverler için rekabetin yüksek olduğu bir yayın listesi dikkat çekiyor. İnci Taneleri Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show TV’de Veliaht dizisi akşam saatlerinde yayınlanırken, TV8’de ise her zamanki gibi Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 izleyiciyle buluşuyor. TRT 1’de akşam kuşağında sinema ve spor yayını öne çıkarken, 23.00'te FSCB-Fenerbahçe maçı ekrana gelecek.
29 OCAK PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
TRT 1
14.20 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Tete ve Masal: Rüyalar Dİyarı
21.45 Maç Önü
23.00 FSCB - Fenerbahçe
ATV
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 İnci Taneleri
NOW
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
Show TV
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht
Star TV
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Boneyard
22.00 Boneyard
TV8
12.30 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026