29 Ocak 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma ve program yoğunluğu yaşanıyor. Kanalların güncel yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam özellikle 3. sezonuyla ekranlara geri dönen İnci Taneleri dizisi ve TRT 1 ekranlarından FSCB-Fenerbahçe maçı yakından takip edilecek.

Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna cevap arıyor. 29 Ocak 2026 Perşembe günü Kanal D, ATV, NOW TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında farklı türlerde yapımlar seyirciyle buluşuyor. Akşam kuşağında öne çıkan diziler ve programlar, yayın saatleriyle birlikte merak ediliyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

29 Ocak Perşembe akşamı diziseverler için rekabetin yüksek olduğu bir yayın listesi dikkat çekiyor. İnci Taneleri Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show TV’de Veliaht dizisi akşam saatlerinde yayınlanırken, TV8’de ise her zamanki gibi Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 izleyiciyle buluşuyor. TRT 1’de akşam kuşağında sinema ve spor yayını öne çıkarken, 23.00'te FSCB-Fenerbahçe maçı ekrana gelecek.

29 OCAK PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

TRT 1

14.20 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Tete ve Masal: Rüyalar Dİyarı

21.45 Maç Önü

23.00 FSCB - Fenerbahçe

ATV

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 İnci Taneleri

NOW

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

Show TV

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

Star TV

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Boneyard

22.00 Boneyard

TV8

12.30 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

