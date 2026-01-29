İnci Taneleri yeni sezonuyla ekranlara dönüyor! Dizinin takipçileri uzun süredir merakla beklenen yeni bölümle ilgili “İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?” sorusuna cevap arıyordu. Merak edilen sorular ise netlik kazandı. İnci Taneleri yeni sezonun ilk bölümü olan 45. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz sezon yayınlanan İnci Taneleri sezon finali bölümü izleyiciyi belirsizliklerle baş başa bırakmıştı. Azem’in kaybı yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte büyük bir merak da uyandırdı. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? İnci Taneleri 45. bölüm ile yeni sezona başlıyor!

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

İnci Taneleri yeni sezonun ilk bölümü olan 45. bölümüyle 29 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak. Sezon finalinde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından İnci Taneleri bu akşam kaldığı yerden devam edecek.

İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? İnci Taneleri 45. bölüm ile yeni sezona başlıyor!

İNCİ TANELERİ 45. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni sezonun ilk bölümünde Azem’in ortadan kaybolmasının oluşturduğu sarsıntı sezona damgasını vurdu. Piraye Hatice’yi yanına çağırarak ona önemli bir görev teklifinde bulunup Hatice’nin hayatında yeni bir sayfa aralıyor.

Azem’in yokluğu herkesin üzerinde derin izler bırakırken Dilber ise çok daha büyük bir yıkım yaşıyor. İzzet’in Azem’den bir iz bulmak için attığı adımların ise heyecanla sonuca varması bekliyor.

İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? İnci Taneleri 45. bölüm ile yeni sezona başlıyor!

44.⁠ ⁠BÖLÜM İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

İnci Taneleri’nin 44. bölümünde izleyici beklenmedik bir finalle karşı karşıya kalmıştı. Azem’in kaçırılması hem ailesini hem de çevresindeki herkesi derinden sarstı. Sezo finali bölümünde Azem’in kitabının diziye uyarlanması için yapılan hazırlıklar sürerken, Dilber ve Yıldız açtıkları iş yerinde hayatlarını değiştirme umudunu ilk kez bu kadar güçlü hissetti.

İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? İnci Taneleri 45. bölüm ile yeni sezona başlıyor!

Nehir, Cihan’ın Ferda ile ilgili vereceği kararı beklerken aile içindeki gerginlik de giderek armıştı. Azem’in çocuklarıyla birlikte düzenlediği aile yemeği, herkesi bir araya getirse de buluşma yaklaşan fırtınanın habercisi oldu. Bölümün sonunda Azem’in ortadan kaybolmasıyla sezon, büyük bir belirsizlikle izleyenleri baş başa bırakmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası