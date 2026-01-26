Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ dizisinin yeni bölüm yayın tarihi merak edilip araştırılıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle ATV ekranlarında yer alan A.B.İ dizisi 3.bölümüyle izleyici karşına çıkmaya hazırlanıyor. Geçmişten gelen sırların gün yüzüne çıkmasıyla karakterlerin sırları tek tek günyüzüne çıkıyor. Diziyi yakından takip edenler "A.B.İ yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor.

A.B.İ yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gözler yayın tarihine çevrildi

A.B.İ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yapımını OGM Pictures'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı A.B.İ. dizisi 27 Ocak Salı akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

A.B.İ yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gözler yayın tarihine çevrildi

A.B.İ 3.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle şoke olurken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden sarsar. Öte yandan Melek kaçırıldığını ve masum olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıkların arkasında bırakmasıyla adalet duygusu ve öfke arasında sıkışıp kalır. Cezaevinde başına bir şey gelmemesi için mücadele veren Melek'i ise çok daha büyük bir tehlike beklemektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası