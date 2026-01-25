Sıcak su torbasının patlaması sonucu yaralanan kişi sayısı, İstanbul’da son 2 ayda 3’e ulaştı. Uzmanlar, ciddi yaralanmalara neden olan torbalara kesinlikle kaynar su konulmaması gerektiğini belirtirken, torbanın havasının alınmasının şart olduğunu hatırlattı.

İstanbul’da bir sıcak su torbası patlaması vakası daha yaşandı. Son 2 ayda üçüncü vaka olarak kayıtlara geçen olayın adresi bu kez Esenyurt oldu.

51 yaşındaki Fariz Aydın, bacağına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu yaralandı. Aydın’ın vücudunun yaklaşık yüzde 30’u yandı.

İstanbul’da son 2 ayda 3’üncü vaka! Herkes zararsız sanıyor ama her evde var

“5 DAKİKA GEÇTİ, PATLADI”

El, karın ve bacak bölgesinde yanıklar olduğu tespit edilen Aydın, tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Taburcu edilirken yaşadıklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

Kaynar su koymuştum, torbanın havasını almamıştım, 5 dakika geçti, patladı. Sadece vücudumun yandığını hissettim, pijamanın içinden torbayı çıkarana kadar ellerim, karın bölgesi, bacağım yandı, bilgi almadan kullanmasınlar.

İstanbul’da son 2 ayda 3’üncü vaka! Herkes zararsız sanıyor ama her evde var

“TEHLİKELİ, DİKKATLİ OLUNMALI"

Prof. Dr. Mustafa Turan "Yüzde 30 yanık söz konusu, kaynar su kesinlikle konulmamalı, havanın alınması lazım. Bazen sıcak su torbasıyla uyunuyor, tehlikeli, bu tarz ürünleri kullanırken dikkatli olunmalı" diyerek uyardı.

“50 DERECEYİ GEÇTİĞİ ZAMAN DEFORME OLUYOR”

Prof. Dr. Mustafa Turan, “Sıcak su konduğu zaman özellikle 50 dereceyi geçtiği zaman bir anda bu ürünler deforme oluyor. Hasta da torbaya 1 ya da 1,5 litre çok sıcak su koymuş oluyor ve vücudun geniş alanlarında yanıklar oluşabiliyor” dedi.

İstanbul’da son 2 ayda 3’üncü vaka! Herkes zararsız sanıyor ama her evde var

KARNINA KOYDU, 3 DAKİKADA PATLADI

Daha önce de Gaziosmanpaşa'da oturan 28 yaşındaki Deniz Turhan, karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu yaralanmıştı. Turhan, "Karnım çok ağrıdığı için koymuştum. Çok korktum, havasını aldım ama çok kaynardı, 6-7 yıllık bir su torbasıydı, şu an kesinlikle kullanmayacağım. Acısını çeken bilir, o kadar acılı bir süreç yaşadım ki koyduktan yaklaşık 3 dakika sonra oldu" demişti.

İstanbul’da son 2 ayda 3’üncü vaka! Herkes zararsız sanıyor ama her evde var

VÜCUDUNUN YÜZDE 25'İ YANMIŞTI

23 yaşındaki Cansu Yılmaz da karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu yaralanmış, genç kızın vücudunun yüzde 25'i yanmıştı.

Torbanın ikiye ayrıldığı olayı anlatan Yılmaz, "O acının tarifi yok, direkt sıcaklıkla hissettim, kılıf vardı. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti” diyerek o anları anlatmıştı.

İstanbul’da son 2 ayda 3’üncü vaka! Herkes zararsız sanıyor ama her evde var

Haberle İlgili Daha Fazlası