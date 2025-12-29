Karnına koyduğu sıcak su torbasının patlamasıyla dehşeti yaşayan genç kız hastanelik oldu. Vücudunun yüzde 25'i yanan genç kız yaşadıklarını "O acının tarifi yok. 10 kere kullandım diyebilirim, bu ürünü 1 yıl önce aldım. Neredeyse panik atak, kalp krizi dedikleri olay gerçekleşecek dereceye gelmiştim” diyerek anlattı.

İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz, gece yarısı karnına koyduğu sıcak su torbasının patlamasıyla dehşeti yaşadı.

Vücudunda sıcaklık hisseden genç kız, panikle kıyafetlerini çıkardı, hastaneye gitti. Yılmaz'ın el ve kolunun bazı bölümlerinde, karın ve sağ bacağında olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 25'inin yandığı tespit edildi. Genç kız, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

“O ANKİ ACININ HİÇBİR TARİFİ YOK”

Olay gecesi yüzmeden geldiğini ve rahatlamak için karnına sıcak su torbası koyduğu söyleyen 23 yaşındaki Cansu Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kucağımda bir sıcaklık hissettim, panikledim. Panik haliyle direkt eşyalarımı çıkarttım. Ailemle hastaneye gittik. Yanık ünitesine yatışım gerçekleşti. O anki acıyı nasıl anlatabilirim bilemiyorum; hiçbir tarifi yok. Neredeyse panik atak, kalp krizi dedikleri olay gerçekleşecek dereceye gelmiştim. Yatışım gerçekleştiğinde artık kendimi saldım, annemin kucağına doğru bayılacaktım.

"10 KERE KULLANDIM"

Patlama sırasında hiçbir sesin gelmediğini söyleyen genç kız “Patladığını patlamadığını anlamadım bile ertesi gün kılıfını çıkarttıktan sonra babamın fotoğraf atmasıyla o şekilde patladığını öğrendim. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti ve 5 dakika sonra neredeyse yatıp uyuyacaktım, maalesef daha kötü sonuçlar elde edilecekti. Havasını almadım diye düşünüyorum zaten çok sıcaktı. Kapağını güzelce kapatmıştım, 10 kere kullandım diyebilirim, bu ürünü 1 yıl önce aldım” diyerek, artık sıcak su torbasını kullanmayacağını belirtti.

“EN AZ 5-6 BENZER VAKA GÖRÜYORUZ”

Öte yandan genç kızın doktoru "Her hafta en az 5-6 benzer vaka görüyoruz, şu anda 3 tane yatan hastamız var" diyerek, benzer vakaların sıklığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Mustafa Turan, "içine suyu koyun, kullanın şeklinde ayrıntıya çok girilmiyor. Halkımıza vermemiz gereken mesaj; sıcak su torbalarının çok kaliteli olmasına dikkat edilmesi, içinde havanın kalmaması, içine konacak suyun kesinlikle kaynar olmaması, kapağının iyi kapalı olması, bundan emin olunması gerekiyor” diyerek uyardı.

