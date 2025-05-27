İstanbul'da sular duruyor! Kesinti belli oldu, saatler boyu sürecek

İstanbul’da vana yenileme çalışması nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri’nin bazı mahallelerinde bu akşam saat 23.00’ten sabah 06.00’ya kadar su kesintisi uygulanacak. İSKİ, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul’un bazı ilçelerinde bu akşamdan itibaren su kesintisi yaşanacak. Vana yenileme çalışması nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine saat 23.00’ten sabah 06.00’ya kadar su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacağı duyuruldu.

SULAR HANGİ İLÇELERDE KESİLECEK?

Çalışmadan etkilenecek mahalleler şöyle:

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye.

Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey.

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa.

İlgili Haber Nükleer elektrik üretimi başlıyor: 110 milyon varil petrol tasarrufu sağlayacak

İSKİ yetkilileri, çalışmaların belirtilen saatler arasında tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyerek, vatandaşları su kesintisine karşı önlem almaları konusunda uyardı.