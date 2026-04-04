Anadolu Ajansı
İstanbul'un göbeğinde define ararken suçüstü yakalandılar
İstanbul Fatih'te arkeolojik sit alanında define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şahısların ahşap bina içinde 5,5 metre kazı alanı oluşturduğu tespit edildi.
Özetle Dinleİstanbul'un göbeğinde define ararken suçüstü yakal...
Kaydet
Yaşam 1 gün önce
İstanbul Emniyeti, Cerrahpaşa'da 3. derece arkeolojik sit alanında 2 katlı ahşap bir binada kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
- Operasyonda 5,5 metrelik bir kazı alanı tespit edildi.
- Kazı çalışmalarında kullanılan aletler ele geçirildi.
- Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.
0:00 0:00
1x
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cerrahpaşa'da 3. derece arkeolojik sit alanındaki 2 katlı ahşap binanın içinde define arandığını belirledi.
5.5 METRE KAZI ALANI YAPMIŞLAR
Söz konusu binaya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Bina içinde 5,5 metre kazı alanı tespit edilirken, kazı çalışmalarında kullanılan aletler de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR