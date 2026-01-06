Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yer alan Kâbe-i Muazzama’da üç aylar sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

Dünyanın dört bir tarafından gelen umreciler, üç ayları Kâbe’yi tavaf ederek, onun bulunduğu 7 minareli Mescid-i Haram’da namaz kılıp dua ederek değerlendiriyor.

Her sene milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Kâbe, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail’den sonra çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edildi ve günümüzdeki hâline ulaştı. Açık ve kapalı ibadet alanlarına sahip mescit, toplamda 400.800 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve 820.000 kişilik kapasiteye sahip. Mescid-i Haram’daki yoğunluğun, ramazan ayına doğru iyice artması bekleniyor.

