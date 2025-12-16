Meteoroloji’nin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Karabük’te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam edeceği belirtilen kentte, sıcaklığın da düşebileceği belirtildi.

Meteoroloji’nin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Karabük’te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam edeceği belirtilen kentte, sıcaklığın da düşebileceği belirtildi.

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Karabük’te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Safranbolu ilçesine yakın bin 700 rakımlı Sarıçiçek ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi tamamen karla kaplandı.

BİRKAÇ GÜN DAHA SÜREBİLİR

Kar yağışı bazı noktalarda sürücülere zor anlar yaşatırken, karı sevenler ise yağışı fırsata çevirdi.

KAR KALINLIĞI 40 METREYE ULAŞTI

Fotoğraf çekmek isteyenler, offroad tutkunları, arazi araçlarıyla bölgeye geldi. Kar kalınlığının metreleri aştığı kentte yağışın bir süre daha devam edeceği düşünülüyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kent için daha önce kar yağışı uyarısı yapmıştı. Meteoroloji’nin Karabük için yaptığı 1 haftalık hava tahminleri ise şöyle;

16 Aralık 2025 Salı günü hafif yağmurlu, sıcaklık 8,

17 Aralık 2025 Çarşamba günü parçalı bulutlu, sıcaklık 8,

18 Aralık 2025 Perşembe günü az bulutlu, sıcaklık 10,

19 Aralık 2025 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 11,

20 Aralık 2025 Cumartesi günü parçalı bulutlu, sıcaklık 11.

