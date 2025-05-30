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Karabük'te heyelan faciası! Yollar ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te meydana gelen doğa olayı nedeniyle, merkez ilçeye bağlı Şenler köy yolunun Salmanlar köyüne giden yol ayrımında ulaşım sağlanamıyor.

Karabük'te yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Karabük'te heyelan faciası! Yollar ulaşıma kapandı - 1. Resim

ULAŞIMA HEYELAN ENGELİ

Merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolunun Salmanlar köyü yol ayrımında heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kapanan ulaşım ise Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor.

Karabük'te heyelan faciası! Yollar ulaşıma kapandı - 2. Resim

İl Özel İdaresi ekipleri ise yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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