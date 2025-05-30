Karabük'te heyelan faciası! Yollar ulaşıma kapandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Karabük'te meydana gelen doğa olayı nedeniyle, merkez ilçeye bağlı Şenler köy yolunun Salmanlar köyüne giden yol ayrımında ulaşım sağlanamıyor.
Karabük'te yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
ULAŞIMA HEYELAN ENGELİ
Merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolunun Salmanlar köyü yol ayrımında heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle kapanan ulaşım ise Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri ise yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş