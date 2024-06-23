Karadeniz'in 'saklı cennet'ine ziyaretçi akını! Denizin ve doğanın tadını çıkardılar

Kastamonu'nun 22 bin nüfuslu Cide ilçesi, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların akınına uğradı. Hem doğal güzellikleri hem de yaylaları ile mest eden ilçede, vatandaşlar denize girmenin keyfini çıkardı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, denize girilebilecek bölgelere akın etti. Ege ve Akdeniz kıyılarının hıncahınç dolması nedeniyle bazı vatandaşlar ise rotasını Karadeniz'e çevirdi.

Kastamonu’nun 22 bin nüfuslu Cide ilçesi de dokuz günlük bayram tatilinde, farklı şehirlerden gelen vatandaşların akınına uğradı. İlçeyi ziyaret eden vatandaşların birçoğu denizde yüzme fırsatı buldu. Bazı vatandaşlar ise doğal güzellikleri ile mest eden ilçede yaylaları ziyaret etti.

İlçeye yolcu taşımacılığı yapan 5 otobüs firması ise tam kapasite çalışarak yoğunluğa yetişmeye çalıştı.

"YEŞİL İLE MAVİNİN BULUŞTUĞU YER"

Bayram tatili için Cide ilçesine gelen Ersin Yavuz, "Cide ilçesi her yıl geldiğimiz yer. Her sene yoğunluk artıyor. Geçen yıllara göre daha yoğun. Yoldan karşıya geçmek için 15 dakika beklediğimiz bile oldu. Doğası ile çok güzel bir yer" dedi.

"Rüzgar bazen deniz turizmine yer vermese de denizi de çok güzel" diyen Yavuz, "Severek geliyoruz. Yeşil ile mavinin buluştuğu yer. Kurban Bayramı’nın da yaza gelmesi sebebiyle aşırı bir yoğunluk var. Küçük bir ilçe olduğu için trafik sorun oluyor. Gelinip gezilecek bir yer. Herkese en az bir kere burada tatil yapmalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.