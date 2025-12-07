Duchenne Musküler Distrofi (DMD) yani kas erimesi hastalığına yakalanan çocukların aileleri, çaresiz bir mücadele veriyor. Bu ağır genetik hastalığın tedavisi ve ilacı şu anda yalnızca yurt dışında bulunuyor. DMD hastası küçük Muhammed’in ailesi de, gerekli ilaca daha hızlı ulaşabilmek için kampanya başlattı.

DMD Türkiye Derneği çatısı altında bir araya gelen ailelerin ortak amaçları, çocuklarının zamanla kaslarını kaybetmesine neden olan bu hastalıkla mücadelede daha hızlı adım atılması.

Hastalık genellikle 3-5 yaş arasında belirtiler veriyor. Çocuklar yürümekte zorlanıyor, sık sık düşüyor, merdiven ve yokuş çıkamıyor. Bu nedenle tedaviye erişimin hızlanması kritik önem taşıyor.

Bu ailelerden biri de küçük Muhammed’in ailesi. Kas hastalığıyla mücadele eden Muhammed’in tedavi olabilmesi için bir bağış kampanyası başlatıldı. Aile, ilacın bir an önce temin edilmesi gerektiğini belirterek, daha fazla kişinin seslerini duyması için sosyal medyada destek çağrısı yapıyor.

Muhammed’in ailesi, Instagram hesabı dmd.muhammedakguc üzerinden hem süreci paylaşıyor hem de kampanyaya destek olmak isteyenlere ulaşmaya çalışıyor.

Aile, “Biz sadece çocuğumuzun ilacına daha hızlı kavuşmasını istiyoruz. Daha fazla kişinin duymasını ve destek olmasını bekliyoruz.” diyerek toplumsal dayanışmaya vurgu yaptı.

