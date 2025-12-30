Rize’de Gürcüdüzü Yaylası yolunda dere yatağına yuvarlanan cipte bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kayıp ihbarı sonrası başlatılan arama çalışmalarında araç dere içinde bulunurken, hayatını kaybedenlerden birinin Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi.

Kaza Fındıklı ilçesine bağlı, Gürcüdüzü Yaylası'nda meydana geldi. Dün sabah saatlerinde cip ile yola çıkan sürücü Turgay Erdoğan (47) ile beraberindeki Muhsin Aytemiz'den (65) haber alamayan aileleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER YASAM 7 il için buz ve don uyarısı! Tarih ve saat verildi

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AKUT, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

DERE YATAĞINDA BULDULAR

Ekiplerin yaptığı arama sonucu, Gürcüdüzü Yaylası istikametine 5 kilometre mesafe uzaklıkta uçuruma yuvarlanan cip dere yatağının içerisinde bulundu.

Kayıp ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Belediye Meclis üyesi korkunç halde bulundu

Cipteki 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekiplerce yapılan kontrolde, Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilen Aytemiz ile Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası