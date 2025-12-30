Anadolu Ajansı
Kayıp ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Belediye Meclis üyesi korkunç halde bulundu
Rize’de Gürcüdüzü Yaylası yolunda dere yatağına yuvarlanan cipte bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kayıp ihbarı sonrası başlatılan arama çalışmalarında araç dere içinde bulunurken, hayatını kaybedenlerden birinin Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi.
Kaza Fındıklı ilçesine bağlı, Gürcüdüzü Yaylası'nda meydana geldi. Dün sabah saatlerinde cip ile yola çıkan sürücü Turgay Erdoğan (47) ile beraberindeki Muhsin Aytemiz'den (65) haber alamayan aileleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
ÖNERİLEN HABERLER
YASAM
7 il için buz ve don uyarısı! Tarih ve saat verildi
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AKUT, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
DERE YATAĞINDA BULDULAR
Ekiplerin yaptığı arama sonucu, Gürcüdüzü Yaylası istikametine 5 kilometre mesafe uzaklıkta uçuruma yuvarlanan cip dere yatağının içerisinde bulundu.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
"Bugün çıksın, ilk Esra’yı öldürecek"... Ayşe Tokyaz cinayetinde duruşmaya damga vuran sözler
Cipteki 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekiplerce yapılan kontrolde, Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilen Aytemiz ile Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR