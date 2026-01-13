Şırnak merkeze bağlı Seslice Köyü'nde, 1994 yılında terörle mücadele kapsamında yaşanan boşaltma sürecinin ardından yıllardır devam eden tapu sorunu, kadastro çalışmalarının tamamlanmasıyla çözüme kavuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda köy sakinleri tapularını teslim alırken, uygulama bölgede memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, 2026 yılı programı kapsamında 14 köyde daha kadastro çalışmalarının tamamlanarak tapuların dağıtılmasının planlandığını açıkladı.

1994 yılında terörle mücadele kapsamında boşaltılan, yıllarca tapu sorunu nedeniyle mülkiyet hakkını kullanamayan Şırnak merkeze bağlı Seslice Köyü sakinleri, yapılan kadastro çalışmalarının ardından resmen tapularını almanın sevincini yaşadı. Çalışmalar, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

"ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ KAPSAMINDA 14 KÖYÜMÜZ DAHA BULUNUYOR"

Şırnak Kadastro Müdürü Murat Tekmen, tamamlanan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Şırnak Kadastro Müdürlüğü olarak merkeze bağlı Seslice köyünün kadastro çalışmalarını tamamladık. Tapularımızı dağıttık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. 2026 yılı çalışma programımız kapsamında 14 köyümüz daha bulunuyor. Bu köylerimizin de temmuz ayı itibarıyla kadastro çalışmalarını tamamlayarak tapularını dağıtmayı planlıyoruz." dedi.

Köy halkı 32 yıl sonra tapularına kavuştu, yılların mağduriyeti bitti

"ÇALIŞMALARIN YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASINI HEDEFLİYORUZ"

Tekmen ayrıca, orman vasfını kaybetmiş alanlara yönelik yürütülen çalışmalara da değinerek, "8 birimde 2/B çalışmaları müdürlüğümüz imkanlarıyla devam ediyor. Bu çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Tekmen, süreçte emeği geçen personele ve katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.

Köy halkı 32 yıl sonra tapularına kavuştu, yılların mağduriyeti bitti

"SORUN ÇÖZÜLDÜ VE TAPULARIMIZI ALDIK"

Köy muhtarı Osman Gelen ise 32 yıllık mağduriyetin sona erdiğini belirterek, "1994 yılında köyümüz boşaltılmıştı. O günden bugüne kadar kadastromuz yoktu. Şırnak İl Kadastro Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla bu sorun çözüldü ve tapularımızı aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Köy halkı 32 yıl sonra tapularına kavuştu, yılların mağduriyeti bitti

Yapılan kadastro çalışmalarıyla birlikte, Seslice köyünde mülkiyet sorununun çözülmesi, hukuki güvence, yatırım imkanları ve kırsal dönüşüm açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şırnak’ta sürdürülen kadastro çalışmaları, diğer köyler için de umut olmaya devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası