Sivas'ta aç kalan kurtlar, köylere inmeye başladı. Gece saatlerinde köye inen kurtlar, köydeki köpekleri telef etti. Köylüleri tedirgin eden kurtlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı Sivas'ın Altınyayla ilçesinde eşine az rastlanır olay meydana geldi. Arazide yiyecek bulamayan kurtlar, ilçeye bağlı Kızılhüyük köyüne inmeye başladı.

KÖPEĞİ TELEF ETTİLER

Köy muhtarı Beşir Bölükbaşı'nın bahçesine giren kurtlar, kapı önünde bağlı olan köpeği telef etti. Kurdun köpeği yediği anlar, köy imamının cep telefonu kamerasına yansıdı.

"DAĞDA AÇ KALAN KURTLAR KÖYE İNDİLER"

Kurtların sıklıkla köye inmeye başladığını söyleyen Muhtar Beşir Bölükbaşı, "Sabah namazı saatlerinde köy imamımız camiye gideceği sırada 4-5 kurt görüyor ve hemen içeri giriyor. Daha sonra imam beni aradı. Çıktığımda kurtlar köpeği bu hale getirmişti. Beni görünce kaçtılar. Dağda aç kalan kurtlar köye indiler." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası