Adana’nın Kozan ilçesinde son üç yıldır yüzde 10 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranı, etkili olan kar ve sağanak yağışlarla birlikte yüzde 60’a yükseldi. Artan su seviyesi üreticiye umut, beraberinde getirdiği zararlılar ise ekim alanlarında risk oldu.

Adana’nın tarımsal can damarlarından biri olan Kozan Barajı, geçtiğimiz 3 yıl boyunca yaşanan şiddetli kuraklığın ardından bu yıl adeta küllerinden doğdu. Kuraklık görüntüleri yerini deniz manzarasını aratmayan su seviyesine bırakırken, baraj havadan drone ile görüntülendi. Bölgede etkili olan yağışlar sonrasında nohut ve mısır üreticileri maymuncuk zararlısına karşı mücadele başlattı, narenciye bahçelerinde ise aşırı yağışlara bağlı dökülmeler yaşandı.

Kozan Barajında bahar bereketi: Yüzde 60 doluluk çiftçiye can suyu oldu

"SUYUN DAHA BİLİNÇLİ VE ORTAK KULLANIM ANLAYIŞIYLA DEĞERLENDİRMESİ GEREKİYOR"

Yüksek Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, Kozan Barajı'nda doluluk oranının beklenenden iyi seviyelere ulaştığını belirterek, "Devlet Su İşleri'nin verilerine göre barajda doluluk oranı yüzde 60 civarında. Son 3 yılda yağmayan kadar yağmur bu yıl yağdı. Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı şu anda beklenmediği derecede iyi. Geçtiğimiz yıllarda çok kötü bir tablo vardı. Bu yıl ise hem baraj doldu hem de küçük dereler, pınarlar yeniden canlandı" dedi.

Sulama sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtaran, doğru su yönetimiyle önümüzdeki süreçte ciddi bir sorun beklenmediğini ifade ederek, "Sulama döneminde barajdan su kullanılacak ancak arkadan gelen su debisi de artmış durumda. Bu nedenle önümüzdeki yıl sulamayla ilgili büyük bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak çiftçilerin suyu daha bilinçli ve ortak kullanım anlayışıyla değerlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.

"TEDBİR ALINMASI GEREKLİ"

Aşırı yağışların tarımsal üretimde farklı sorunları beraberinde getirdiğini belirten Kurtaran, "Kuraklık ayrı bir mücadele, aşırı yağış ayrı bir mücadele. Bu yıl özellikle nohut ekim alanlarının artmasıyla birlikte maymuncuk zararlısı daha fazla görülmeye başlandı. Çiftçilerimiz bununla mücadele ediyor" dedi.

Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan narenciyede asıl riskin ihracat tarafında olduğuna dikkat çeken Kurtaran, jeopolitik gelişmeler ve artan maliyetlerin üreticiyi zorlayacağını vurgulayarak bu konuda tedbir alınması gerektiğini söyledi.

"DOĞRU PLANLAMA GELECEK SEZON İÇİN ÖNEMLİ BİR AVANTAJ"

Tarlalarda su birikmesi nedeniyle yeniden ekim sorunlarının yaşanabildiğini kaydeden Kurtaran, "Ayçiçeği ve mısır eken üreticilerde, su tahliyesi yapılamayan alanlarda tohumların bozulması ve yeniden ekim gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Narenciye de ise bitkilerin yeterince güneş görememesi ve köklerin uzun süre su içinde kalması nedeniyle narenciyede bu yıl dökülmeler biraz daha fazla oldu" dedi.

Kurtaran, Kozan Barajı'nda yükselen su seviyesi bölge çiftçisi için umut olurken, uzmanlar suyun doğru planlanması ve etkin kullanılması halinde hem bu yıl hem de gelecek sezon için önemli bir avantaj sağlanabileceğine dikkat çekti.

