Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir işletmede yapılan denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Şarküteri işletmesinde ele geçirilen kimisi kurtlanmış, kimisi de bozulmuş ve tarihi geçmiş ürünler ekipler tarafından toplanarak imha edildi.

Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından et, et ürünleri ile süt ürünleri satan işletmede denetim yapıldı.

Kurtlanmış da var bozulmuş da! Hijyenik olmayan şarküteri ürünleri imha edildi

Gerçekleştirilen denetimler sırasında bir şarküteri mağazasında et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin (tavuk eti) uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı kurtlanmış ve bozulmuş olduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu, işletmenin genel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edildi.

BOZUK ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Ekipler tarafından bozuk olduğu ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünlere el konulurken, şarküteri işletmesine yapılan denetim sonucunda işletme faaliyetten men edilip mühürlendi. 840 kilogram kanatlı eti, bin 169 kg kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi.

