Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Lise öğrencisinden büyük olgunluk! "Vatandaşlık görevimi yaptım"

Lise öğrencisinden büyük olgunluk! "Vatandaşlık görevimi yaptım"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da bir lise öğrencisi, sergilediği örnek davranışla herkese örnek oldu. Mekatronik bölümü lise son sınıf öğrencisi Kadircan Güler, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürürken bir tomar para buldu. Duyarlılık örneği gösteren Kadircan Güler, paranın sahibine ulaşması için polis çağırdı.

Tekirdağ'da bir lise öğrencisinden örnek bir davranış geldi.

Lise öğrencisinden büyük olgunluk! "Vatandaşlık görevimi yaptım" - 1. Resim

HERKESE ÖRNEK OLDU

Mekatronik bölümü lise son sınıf öğrencisi Kadircan Güler, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürürken bir tomar para buldu. Duyarlılık örneği gösteren Kadircan Güler, paranın sahibine ulaşması için polis çağırdı.

Paranın bulunduğu sokak üzerine gelen polis ekipleri, Güler'den parayı teslim aldı. Yapılan kontroller sonrası bin 400 liralık banknot, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Lise öğrencisinden büyük olgunluk! "Vatandaşlık görevimi yaptım" - 2. Resim

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Kadircan Güler, "Yürürken yolda bir tomar parayla karşılaştım. Hemen ekipleri arayıp teslim ettim ve vatandaşlık görevimizi yaptı. İnşallah para sahibine bir an önce ulaşır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir'i TYT'ye bizzat götürdüBeklenmedik kriz! Trump cephesi Netanyahu’ya yüklendi: “Sen kimsin de Amerika’ya yön veriyorsun?”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Asık suratla gelen şöhret! Onu görmek için kapısında kuyruk oluyorlar - YaşamOnu görmek için kapısında kuyruk oluyorlarTürkiye'nin verimli arazilerinde boru krizi! Üretici 'çok' mağdur: Banka borçlarıyla ezildik - YaşamTürkiye'nin verimli arazilerinde boru krizi!Denizde tespit edildi, girmek yasaklandı! "Kimin yaptığını bulacağız" - YaşamDenizde tespit edildi, girmek yasaklandı!Erzurum'da 49 kişi hastanelik oldu! Kene yapışanlar doktora koştu - YaşamKene yapışanlar doktora koştu! Uzmanlardan uyarı var...Yavru değil, türünün en küçüğü! Kukumav kuşu jandarmaya emanet edildi - YaşamYavru değil, türünün en küçüğü! Jandarma teslim aldıAmasya'da hastanede yılan alarmı! Görevliler şoke oldu - YaşamAmasya'da hastanede yılan alarmı!
Sonraki Haber Yükleniyor...