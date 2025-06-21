Lise öğrencisinden büyük olgunluk! "Vatandaşlık görevimi yaptım"

Tekirdağ'da bir lise öğrencisi, sergilediği örnek davranışla herkese örnek oldu. Mekatronik bölümü lise son sınıf öğrencisi Kadircan Güler, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürürken bir tomar para buldu. Duyarlılık örneği gösteren Kadircan Güler, paranın sahibine ulaşması için polis çağırdı.

Tekirdağ'da bir lise öğrencisinden örnek bir davranış geldi.

HERKESE ÖRNEK OLDU

Mekatronik bölümü lise son sınıf öğrencisi Kadircan Güler, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürürken bir tomar para buldu. Duyarlılık örneği gösteren Kadircan Güler, paranın sahibine ulaşması için polis çağırdı.

Paranın bulunduğu sokak üzerine gelen polis ekipleri, Güler'den parayı teslim aldı. Yapılan kontroller sonrası bin 400 liralık banknot, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Kadircan Güler, "Yürürken yolda bir tomar parayla karşılaştım. Hemen ekipleri arayıp teslim ettim ve vatandaşlık görevimizi yaptı. İnşallah para sahibine bir an önce ulaşır" diye konuştu.