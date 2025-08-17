Malatya'da 18 yaşında başladı, 24 yıldır 'erkek işine' meydan okuyor: O cümleye inat, sektöre damgasını vurdu!

Malatya'da hayatını sürdüren 42 yaşındaki Serap Aksüt, 24 yıl önce lastik tamirciliği işini yapmaya başladı. İlk başlarda şehirde, tuhaf karşılanan ve zorlukla işini yapmaya çalışan Aksüt, kadınların istemesi halinde her işin üstesinde gelebileceğini söyledi.

İLK DUYDUĞU CÜMLE: KADINLAR YAPAMAZ

Mesleğe ilk başladığı zaman en çok duyduğu cümlenin "kadınlar yapamaz" olduğunu söyleyen Aksüt, 24 yıldır lastik satışı ve tamiri yapmaya devam ettiğini belirterek istenirse başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

Kendi oluşturdukları firma ile sektörde hizmet verdiklerini kaydeden Aksüt, kadınların elinin değdiği tüm işlerin güzelleştiğini aktararak, severek yaptığı işin kendisi için zor olmadığını belirtti.

KADIN MÜŞTERİLER SERAP'I TERCİH EDİYOR

Ekmek mücadelesi peşinde olduklarını ifade eden Serap Aksüt, yakın çevresi ve ailesinden de büyük destek gördüğünü ifade ederek, kadın müşterilerinin daha çok olduğunu kaydetti.