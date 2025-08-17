Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > UFC'de orta sikletin yeni kralı Khamzat Chimaev! Kemeri alır almaz Filistin bayrağını öptü

UFC'de orta sikletin yeni kralı Khamzat Chimaev! Kemeri alır almaz Filistin bayrağını öptü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karma dövüş sanatları takipçilerinin heyecanla izlediği maçta kemerin yeni sahibi Khamzat Chimaev oldu. Çeçen sporcunun, maç sonunda Filistin bayrağını öptüğü anlar kameralara yansıdı. Kemerin eski sahibi ise Khamazat'ı şu sözlerle övdü: Tıpkı bir battaniye gibi.

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının uzun süredir beklediği gece dün gerçekleşti. Güney Afrika'nın ilk UFC şampiyonu Dricus "DDP" du Plessis ile Çeçen asıllı Khamzat "Borz" Chimaev, ortasıklet unvanı için karşı karşıya geldi.

Chicago'da düzenlenen UFC 319'un kapanış maçında kazanan Khamzat, kemerin yeni sahibi oldu.

UFC'de orta sikletin yeni kralı Khamzat Chimaev! Kemeri alır almaz Filistin bayrağını öptü - 1. Resim

Khamzat Chimaev, oybirliğiyle alınan kararla (50-44, 50-44, 50-44) Dricus Du Plessis'a karşı dövüşü üstün tamamladı.

UFC'de orta sikletin yeni kralı Khamzat Chimaev! Kemeri alır almaz Filistin bayrağını öptü - 2. Resim

10'DAN FAZLA YERE ÇALDI!

Baştan sona dövüşü önde götüren Chimaev, Plessis'i 10'dan fazla kez yere çalarak büyük bir zafer elde etti.

UFC'de orta sikletin yeni kralı Khamzat Chimaev! Kemeri alır almaz Filistin bayrağını öptü - 3. Resim

Kariyerindeki 15. maçtan da galibiyetle ayrılan Çeçen sporcu, maç sonunda Filistin bayrağını öptü.

"CHİMAEV TIPKI BİR BATTANİYE GİBİ"

Maçın ardından konuşan kemerin eski sahibi Du Plessis, Chimaev'i şu sözlerle övdü: 

"Adamın inanılmaz bir kontrolü var. Tıpkı bir battaniye gibi. Yani, mesele güç değildi. O kadar da fiziksel değildi. Sanki bir sonraki hareketin ne olacağını biliyormuş gibi."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2025 TUS kontenjanları açıklandı! TUS için YÖKDİL puanı kaç olmalı, TUS-2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adil bir sonuç! Jose Mourinho: Son paslarda sıkıntı çektik, Göztepe iyi oynadı - SporPuan kaybı sonrası Mourinho'dan ilk sözlerSingo yakın! Galatasaray, Monaco’nun stoperinde önemli mesafe aldı - SporYıldız isim Cimbom'a çok yakın!Bek orijinli hücumcu! Beşiktaş’ın yeni sağ beki ofansif özellikleriyle öne çıkıyor - SporBeşiktaş’ın yeni sağ beki ofansif özellikleriyle öne çıkıyorVedat Muriqi Barcelona karşısında sezona büyük şokla başladı! 6 dakika her şey altüst oldu - SporVedat Muriqi sezona büyük şokla başladı!Kırmızı kart mı değil mi? Mourinho soyunma odasına gitti, tartışmalı anlar - SporFenerbahçe-Göztepe maçında tartışmalı anlarFener 'Göz'e geldi! Süper Lige Göztepe’ye puan kaptırarak başladı - Sporİzmir'de gol hariç her şey vardı
Sonraki Haber Yükleniyor...