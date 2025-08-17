UFC'de orta sikletin yeni kralı Khamzat Chimaev! Kemeri alır almaz Filistin bayrağını öptü

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının uzun süredir beklediği gece dün gerçekleşti. Güney Afrika'nın ilk UFC şampiyonu Dricus "DDP" du Plessis ile Çeçen asıllı Khamzat "Borz" Chimaev, ortasıklet unvanı için karşı karşıya geldi.

Chicago'da düzenlenen UFC 319'un kapanış maçında kazanan Khamzat, kemerin yeni sahibi oldu.

Khamzat Chimaev, oybirliğiyle alınan kararla (50-44, 50-44, 50-44) Dricus Du Plessis'a karşı dövüşü üstün tamamladı.

Baştan sona dövüşü önde götüren Chimaev, Plessis'i 10'dan fazla kez yere çalarak büyük bir zafer elde etti.

Kariyerindeki 15. maçtan da galibiyetle ayrılan Çeçen sporcu, maç sonunda Filistin bayrağını öptü.

Maçın ardından konuşan kemerin eski sahibi Du Plessis, Chimaev'i şu sözlerle övdü:

"Adamın inanılmaz bir kontrolü var. Tıpkı bir battaniye gibi. Yani, mesele güç değildi. O kadar da fiziksel değildi. Sanki bir sonraki hareketin ne olacağını biliyormuş gibi."