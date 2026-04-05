Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi'nde mercan popülasyonu artıracak proje hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum “Doğayı mercanlarla onarıyoruz” dedi. Proje 2 yıl sürecek. İşte detaylar…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde mercan popülasyonunu artırmak için hayata geçirilen "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) Mercan Restorasyonu Pilot Projesi hakkında açıklamalar yaptı.

Marmara’dan Hayırsız Adaya uzanıyor! 2 yıl sürecek, denizlerin ciğerini yeşillendirecek proje

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Kurum "Marmara Denizi'nde Sivriada'dan Hayırsız Ada'ya uzanan bir yolculuk. Denizlerin ormanı mercanları yeniden hayatla buluşturuyor, doğayı mercanlarla onarıyoruz” dedi.

Marmara’dan Hayırsız Adaya uzanıyor! 2 yıl sürecek, denizlerin ciğerini yeşillendirecek proje

2 YIL SÜRECEK

Mercanların restorasyonuna yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, projenin 2 yıl süreceğini bildirdi.

Marmara’dan Hayırsız Adaya uzanıyor! 2 yıl sürecek, denizlerin ciğerini yeşillendirecek proje

TEK TEK TAŞINIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerine bağlı olarak türü azalan mercanlar için proje başlatıldı.

Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Mercan Restorasyonu Pilot Projesi, toplu ölümlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Projede, bozulmuş veya tahrip edilmiş mercan habitatlarının iyileştirilmesi için farklı alanlardan alınan erişkin mercanlar belirlenen lokasyona taşınıyor.

Marmara’dan Hayırsız Adaya uzanıyor! 2 yıl sürecek, denizlerin ciğerini yeşillendirecek proje

200'DEN FAZLASI TAMAMLANDI

Bu kapsamda pilot bölge olarak belirlenen Hayırsız Ada'daki tahribata uğramış sarı gorgon türündeki mercanların arasına Sivriada'dan alınan sağlıklı mercan toplulukları naklediliyor. Bugüne kadar 200'den fazla mercan fragmanların transplantasyonu tamamlandı.

