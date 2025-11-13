Mersin Tarsus’ta 80 yaşındaki Hatice Arıkan, bindiği yük asansörünün düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın 3. katında oturan Hatice Arıkan (80) aşağıya inmek için binanın dışında kurulu yük asansörüne bindi.

Hatice Arıkan, henüz bilinmeyen bir nedenle asansörün düşmesi sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası