Meteoroloji gün gün uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 21

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17