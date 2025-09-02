Meteoroloji il il açıkladı! Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak: Marmara için kritik gün
Meteoroloji'nin son hava tahmin raporuna göre yurt genelinde sıcaklıklar bir miktar azalacak. Doğu Karadeniz başta olmak üzere Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar cuma itibarıyla Marmara'da etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK GELİYOR
Öte yandan yarın Doğu Karadeniz'de etkisini göstermeye başlayacak sağanak yağışın, cuma günü itibarıyla Marmara'da etkili olması bekleniyor.
