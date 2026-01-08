Gaziantep'te merdiven altı cip üreten işletmeye yapılan baskında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. 600 kilo ürün imha edilirken işletme mühürlendi.

Gaziantep’te merdiven altı üretim yapan bir işletmede ortaya çıkan görüntüler, adeta “bu kadarına da pes” dedirtti. Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde hijyen kurallarının yok sayıldığı, sağlıksız koşullarda üretilen 600 kilo cips ele geçirildi.

Çuvalların, yerlerde ve duvar diplerinde bekletildiği, üretim alanının ise hijyenle uzaktan yakından ilgisi olmadığı görüldü.

İŞLETME HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım Müdürlüğü görevlileriyle birlikte merdiven altı işletmeye baskın düzenledi.

Denetimde, halk sağlığını açıkça tehdit ettiği belirlenen cipsler toplatıldı ve imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Üretim yerinde yapılan incelemelerde hem mevzuata hem de en temel hijyen kurallarına aykırı çok sayıda olumsuzluk tespit edildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ortaya çıkan manzaranın “gıda üretimi” ile bağdaşmadığını vurgulayan yetkililer, hijyen yoksunu ortamda hazırlanan bu ürünlerin vatandaşın sofrasına kadar ulaşmasının büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da tepki göstererek, “Vatandaşımızın sağlığıyla oynayan kim olursa olsun gereğini yapıyoruz. Bu görüntüler kabul edilemez. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

