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Haberler > Yaşam > Milli sporumuzdan ödün vermedi! Tıraş olurken iş makinelerini izledi, gören bir daha baktı

Milli sporumuzdan ödün vermedi! Tıraş olurken iş makinelerini izledi, gören bir daha baktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Milli sporumuzdan ödün vermedi! Tıraş olurken iş makinelerini izledi, gören bir daha baktı
Bursa, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Berberde tıraş olan bir vatandaş, sokaktaki yol yapım çalışmasını izlemek için koltuğunu kaldırma çıkardı. Keyfinden ödün vermeyen vatandaş hem tıraş oldu hem de iş makinesini izledi.

'Milli sporumuz' olarak adlandırılan 'iş makinesi izleme' engel tanımıyor. Bursa'da kaydedilen ve sosyal medyada viral olan görüntü, izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü.

KOLTUĞUNU ÜŞENMEDEN KALDIRIMA ÇIKARDI

Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde berberde tıraş olan bir vatandaş, yol yapım çalışmasını izlemek için koltuğu dışarıya çıkardı. Berberini de ikna eden vatandaş, kaldırım üzerinde hem tıraş oldu hem yol yapım çalışmasını izledi.

O ilginç anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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