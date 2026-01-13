Muş-Bingöl kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 60 araçtaki yaklaşık 140 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Muş-Bingöl kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle 60 araçtaki yaklaşık 140 kişi mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye Karayolları, Jandarma, AFAD ve Kızılay ekipleri yönlendirildi. Yolu kardan temizleyen Karayolları ekipleri, ayrıca kara saplanan araçları halatla çekerek bulundukları yerden çıkardı.

Kızılay ekiplerinin yolda kalanlara kek, meyve suyu ve çorba ikram ettiği bölgede, AFAD görevlileri ise ilerlemekte güçlük çeken araçları iterek yola devam etmelerini sağladı. Jandarma ekipleri, Muş-Bingöl yolunda yürütülen çalışmaların ardından araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.

"SÜREKLİ GIDA DESTEĞİNDE BULUNDULAR"

Yolda mahsur kalan tır sürücü Alihan Yakupoğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelip Bingöl'e gittiğini söyledi. Dün gece saat 23.00 sıralarında kardan dolayı ilerleyemediklerini ifade eden Yakupoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağ olsun Karayolları ekipleri geceden beri çalışıyor fakat çok yoğun kar yağışı var. Bundan dolayı yollar açılamadı. Karayolları ekipleri halen çalışmalarında devam ediyor. Kızılay ekipleri de desteğini hiç eksik etmedi. Sürekli gelip gıda desteğinde bulundu."

Tır sürücüsü Hayrettin Çelik ise sebze halinde çalıştığını dile getirerek, "Gece 20.00'den beri buradayız. Yollar kapandı. Adana'ya sebze getirmeye gidiyordum. Ekipler çalışıyor. Kızılay, AFAD ve jandarma geldi, bize destek verdi. Onlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"SON VATANDAŞIMIZ EVİNE ULAŞINCAYA KADAR HİZMETİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar da Kızılay ekipleri olarak her zaman sahada olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay olarak Muş-Bingöl kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara destek vermeye devam ediyoruz. Yollar açılıncaya, son vatandaşımız evine ulaşıncaya kadar hizmetimize devam edeceğiz. Yolda kalan vatandaşlarımıza kumanya, çorba dağıtımlarımız devam etmektedir." diye konuştu.

