Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve Nasreddin Hoca'nın "ya tutarsa" diyerek maya çaldığı Akşehir Gölü'nde bu yıl etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışlarıyla yıllar sonra ilk defa su seviyesi bugünkü yüksekliğe ulaştı.

Nasreddin Hoca'nın "ya tutarsa" diyerek maya çaldığı Akşehir Gölü'nde biriken su seviyesi, bölge halkı tarafından son yılların en yüksek seviyesi olarak değerlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Konya genelinde mart ayı yağışları mevsim ortalamasının iki katına çıkarak metrekareye 56 kilograma ulaştı. Akşehir ilçesi ise şubatta 127, martta ise 85 kilogram yağış alarak gölün yeniden canlanması için umut oldu.

KİRAZ VE VİŞNE ÜRETİMİ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu, Sultandağları'ndaki yoğun kar örtüsünün erimesiyle göle su girişinin devam edeceğini belirtti. Akşehir ve Eber göllerinin bölgedeki dünyaca ünlü kiraz ve vişnelerin kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Demirkapu, "Yıllar sonra ilk kez bu kadar su oldu göl tabanında. Gölün su seviyesinin yükselmesi bölge tarımı için hayati önemde. Umarız bu birikme kalıcı olur ve gölümüz eski günlerine döner" diye konuştu.

"MEVSİMSEL GÖL" STATÜSÜNE GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı verileri, bir dönem Türkiye'nin en büyük 5'inci gölü olan Akşehir Gölü'nün yaşadığı kaybı gözler önüne seriyor. 1984 yılında 350 kilometrekarelik bir alana sahip olan göl, 2004 yılından bu yana seviye ölçümü yapılamayacak noktaya geriledi. Küresel iklim değişikliği ve kontrolsüz sulama nedeniyle 2008 ve 2014 yıllarında tamamen kuruyan göl, son yıllarda sadece kış aylarında su tutabilen "mevsimsel göl" statüsüne geçti.

BAKANLIKTAN KAPSAMLI EYLEM PLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Akşehir ve Eber göllerini kurtarmak için kapsamlı bir eylem planı hazırlıyor. Bakan İbrahim Yumaklı başkanlığında toplanan Ulusal Su Kurulu'nda alınan karar gereği, kuraklık riski altındaki bu iki göl için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütülüyor.

Eber Sarısı gibi endemik türlere ev sahipliği yapan ve ekolojik açıdan "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsünde bulunan göllerin, biyoçeşitliliğinin korunması ve su miktarının artırılması hedefleniyor. Eylem planı çerçevesinde, gölleri besleyen kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması ve sürdürülebilir bir su yönetimi modelinin uygulanması planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası