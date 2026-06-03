Bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Diyarbakır'da gastronomi rekoru kırıldı. Kentte 9 gün boyunca 72 ton ciğer kebabı tüketilirken, kadayıf satışları 100 tonu aştı. Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, şehri yaklaşık 481 bin turist ziyaret etti.

33 medeniyetin izini taşıyan Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan tarihi surlar, Hevsel Bahçeleri, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi kabul edilen Ulu Cami, Zerzevan Kalesi, Ongözlü Köprü, Deliller, Sülüklü ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana bulunuyor.

9 günlük Kurban Bayramı boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turist asırlık kenti gezip tescilli ürünler, ciğer kebabı ve kadayıfın yanı sıra diğeri tatlı ve kahve çeşitlerini deneme fırsatı buldu.

REKOR BİR SATIŞ

Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elhakan, Kurban Bayramı'nın geride bırakıldığını, Diyarbakır'ın ikinci bir bayramı yaşadığını söyledi. Tescilli ciğer kebabının bu yıl da sevindirdiğini kaydeden Elhakan, geçen yıla oranla bu yıl rekor bir satış olduğunu açıkladı. Günlük 8 ton, 9 gün içinde 72 tona ulaştıklarını ifade eden Elhakan, "Ciğer, 7'den 70'e herkesin yediği ürünümüzdür. İstihdam anlamında da en büyük sektörlerimizden biridir. Gelen ziyaretçilerimizin hiçbirinden memnuniyetsizlik dile getirilmedi. Kadayıfın rakamları ciğerin rakamının çok çok üstünde. Büyük firmalarımızın bayram tüketimi tonlar üzerinde. Kadayıfı şöyle düşünelim. Diyarbakır halkının tüketmesi, yerli ve yabancı misafirlerin alıp götürmesi, yemesi, birde akrabaların, eş dostun bizden istemesi. Kadayıf olayı birazda daha büyük boyuttadır" dedi.

"DİYARBAKIR OLDU CİĞERBAKIR"

Elhakan, kadayıfta da istihdam anlamında baktıklarında 7-8 büyük firmanın 2 bine yakın istihdamı olduğunu kaydederek, "Ciğer de ise 400'e yakın firma var. Bu da 8 bine yakın insanımızı istihdam ediyor. Konaklama ve ulaşımımızda sıkıntı var. Bunlarda çözüldüğü zaman Diyarbakır, Diyarbakır'dan çıkar. Sloganımız var, Diyarbakır oldu ciğerbakır" diye konuştu.

"DİYARBAKIR, GÜNÜBİRLİK 400 BİN TURİST AĞIRLADI"

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Başkanı Veysi Kaya ise 9 günlük bayram tatilinin Diyarbakır'daki turizmcilere can suyu olduğunu ifade etti. Diyarbakır'da 42'si turizm işletme belgeli, basit usullerle birlikte 112 otelin bulunduğunu aktaran Kaya, "Bunun yanında 5 bin oda, 9 bin 60 yatak bulunuyor. Diyarbakır'da 9 gün boyunca yatak kapasitelerinin tamamı doldu. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Diyarbakır konaklamalı 81 bin turist ağırladı bayram boyunca. 400 bin de günübirlik turist ağırladı. Bu sayılara nereden varıyoruz, Batman, Şanlıurfa, Mardin'den yola çıkarak insanların konaklamalarını orada yapıp Diyarbakır'da yer bulamamalarından dolayı buraya günübirlik gelmek zorunda kaldıklarını gördüğümüz için çok rahatlıkla verebiliyoruz" şeklinde konuştu.

“KEYİFLİ GEÇTİ, HERKES MUTLU OLDU”

Diyarbakır'ın terörsüz Türkiye süreciyle birlikte layık olduğu adıyla basın ve sosyal medyada öne çıkmaya başladığını belirten Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Diyarbakır, kültür ve inanç turizmiyle ön planda değil, bunun yanın da gastronomi, doğa turizmi, Kral Yolu, Mithras Tapınağı, röportaj yaptığımız Ulu Cami, havradan kiliseye, kiliseden camiye dönen yer. Diyarbakır, elinde argümanı çok güçlü olan bir şehir."

Turizmci Edip Paçal da 9 günlük bayram tatili için hazırlıklı olduklarını belirterek, "Herhangi bir sıkıntı olmadı. Çok keyifli geçti, herkes mutlu oldu. Türkiye'nin her tarafında çok yoğun misafir ağırladık. İnanılmaz, Karadeniz'den, Edirne'den, Türkiye'nin her bölgesinden misafir Diyarbakır'ı ziyaret etti. Bu da bizi çok mutlu etti" dedi.

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