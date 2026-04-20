Ne siren ne anons... Şırnak'ta silah sesleri köylüyü ölümden kurtardı!
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde aniden yükselen sel suları büyük paniğe neden oldu. Can pazarının yaşandığı köyde bir güvenlik korucusu, çevredekileri uyarmak amacıyla havaya ateş açarak vatandaşların güvenli bölgelere kaçmasını sağladı.
- Şırnak Uludere'ye bağlı Taşdelen köyünde dere aniden taştı.
- Dere taştığında büyük panik yaşayan köylülere bir güvenlik korucusu yardım etti.
- Güvenlik korucusu havaya ateş açarak köylüleri uyardı.
- Silah sesleri üzerine köylüler güvenli bölgelere kaçarak facianın eşiğinden döndü.
- Olayda can kaybı yaşanmadı.
Şırnak Uludere’ye bağlı Taşdelen köyünde aniden taşan dere ortalığı birbirine kattı. Sel sularının hızla yükselmesiyle büyük panik yaşayan köylülerin imdadına bir güvenlik korucusu yetişti.
Selin ortasında kalan vatandaşları uyarmak ve yaklaşan tehlikeyi duyurmak isteyen bir güvenlik korucusu, havaya ateş açarak çevredekileri alarma geçirdi.
FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
Silah seslerini duyan köylüler, hızla yüksek ve güvenli bölgelere yönelerek muhtemel bir facianın eşiğinden döndü.
Yaşanan olayda can kaybı yaşanmadı. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.
Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, ani sel riskine karşı erken uyarı sistemlerinin önemine bir kez daha dikkat çekildi.