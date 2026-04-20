Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde aniden yükselen sel suları büyük paniğe neden oldu. Can pazarının yaşandığı köyde bir güvenlik korucusu, çevredekileri uyarmak amacıyla havaya ateş açarak vatandaşların güvenli bölgelere kaçmasını sağladı.

Şırnak Uludere’ye bağlı Taşdelen köyünde aniden taşan dere ortalığı birbirine kattı. Sel sularının hızla yükselmesiyle büyük panik yaşayan köylülerin imdadına bir güvenlik korucusu yetişti.

Selin ortasında kalan vatandaşları uyarmak ve yaklaşan tehlikeyi duyurmak isteyen bir güvenlik korucusu, havaya ateş açarak çevredekileri alarma geçirdi.

Ne siren ne anons... Şırnak'ta silah sesleri köylüyü ölümden kurtardı!

FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Silah seslerini duyan köylüler, hızla yüksek ve güvenli bölgelere yönelerek muhtemel bir facianın eşiğinden döndü.

Ne siren ne anons... Şırnak'ta silah sesleri köylüyü ölümden kurtardı!

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmadı. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Ne siren ne anons... Şırnak'ta silah sesleri köylüyü ölümden kurtardı!

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, ani sel riskine karşı erken uyarı sistemlerinin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

