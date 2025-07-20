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O ilimiz rekora doymadı, ekonomiye can suyu oldu! Temmuz'da bir başarı daha geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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O ilimiz rekora doymadı, ekonomiye can suyu oldu! Temmuz&#039;da bir başarı daha geldi
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Temmuz 2025'te Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından 102 bin 6 yabancı turistin giriş yaptığını, bunun temmuz ayları için rekor olduğunu açıkladı. 1 Ocak-19 Temmuz tarihleri arasında ise Antalya'ya toplam 7 milyon 874 bin 687 ziyaretçi geldi.

Türkiye, turizm sektöründeki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

O ilimiz rekora doymadı, ekonomiye can suyu oldu! Temmuz'da bir başarı daha geldi - 1. Resim

Kültür ve Turizm Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın güneşi, denizi, tarihi, eşsiz doğası ve güçlü turizm altyapısıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da göz bebeği olmaya devam ettiğini belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan 102 bin 6 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, temmuz aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak tarihe geçti. 11 Temmuz'da 100 bin 681 yabancı ziyaretçiyle başlayan artış ivmesi, 19 Temmuz'da zirveye taşındı.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların rekoruna ise bir adım daha yaklaştık. 1 Ocak-19 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 874 bin 687'ye ulaştı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla turizmde yakaladığımız bu başarıda emeği olan tüm sektör paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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