Avusturya’nın en yüksek zirvesi Grossglockner’da bitkin düşen 33 yaşındaki kadın dağcı, erkek arkadaşı tarafından yardım getirme gerekçesiyle kar fırtınasının ortasında yalnız bırakıldı. Web kamerası görüntüleri, genç kadının 6,5 saat boyunca dondurucu soğukta hayatta kalmaya çalıştığını ortaya koydu. Savcılık, erkek arkadaş hakkında “ağır ihmal sonucu adam öldürme” suçlamasıyla dava açtı.

Avusturya’nın en yüksek zirvesi Grossglockner’da donarak ölen 33 yaşındaki kadın dağcıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Salzburg’lu genç kadın, Ocak ayında 36 yaşındaki erkek arkadaşıyla çıktığı zorlu tırmanış sırasında bitkin düşmüş, partneri ise yardım getirmek için onu zirveye yaklaşık 50 metre kala kar fırtınasının ortasında yalnız bırakmıştı.

Soruşturmayı aydınlatan web kamerası kayıtları, çiftin 18 Ocak günü saat 18.00’de acil durum ışıklarını yaktığını gösteriyor. Ancak ışıklar, yalnızca altı saat sonra pilin bitmesiyle tamamen söndü. Bu süreçte aşırı soğuk ve şiddetli rüzgâr, genç kadının hayatına mal oldu. Saat 02.30 sularında kaydedilen bir görüntüde ise erkek arkadaşının, partnerini zorlu hava koşullarında ve neredeyse hiç koruyucu ekipman olmadan geride bıraktıktan sonra tek başına dağın diğer yamacına inmeye çalıştığı görülüyor.

Sabah 07.10’da bir kurtarma helikopteri bölgeye ulaştı ancak yoğun rüzgâr nedeniyle operasyon yarım bırakıldı. Yaklaşık üç saat sonra altı kişilik bir ekip tırmanış rotasına çıktı fakat kadının cansız bedeniyle karşılaştılar.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dağcı erkek arkadaş hakkında “ağır ihmal sonucu adam öldürme” suçlaması yöneltildi. Savcılık, yüksek irtifa turlarında deneyimli olan sanığın turu planlayan kişi olarak sorumlu kabul edileceğini belirtirken, genç kadının deneyimsizliği ve uygun olmayan ekipmanına rağmen tırmanışın sürdürülmesine izin verildiğine dikkat çekti. Ayrıca tura geç başlanması, yeterli acil ekipmanın taşınmaması ve kötüleşen hava koşullarına rağmen zamanında geri dönülmemesi de savcılığın eleştirileri arasında yer aldı.

İddialara göre erkek dağcı, partneriyle gece çökmeden acil durum çağrısı da yapmadı. Çiftin saat 20.50 civarında dağda mahsur kaldığı, 22.50’de bölgeden geçen polis helikopterine de herhangi bir imdat sinyali verilmediği tespit edildi. Erkek arkadaşının, polisle 00.35’te gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinin ardından telefonu sessize alarak kenara koyduğu ve bu nedenle sonraki aramaları duymadığı da raporda yer aldı.

Sanığın avukatı Kurt Jelinek, müvekkilinin yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ancak olayın hâlâ “trajik bir kaza” olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Davanın, 19 Şubat 2026’da Innsbruck Bölge Mahkemesi’nde görülmesi bekleniyor.

