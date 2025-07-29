Orman yangınları harekete geçirdi! Kökten çözüm için yeni karar
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yurt genelinde artan orman yangınları nedeniyle, Yalova'da önlem amaçlı olarak havai fişek kullanımı yasaklandı.
Temmuz ayının son günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar zirve yaptı, onlarca kentte termometreler 40 dereceyi aştı. Hem artan sıcaklıklar hem de insan faktörü, orman yangınlarını artırdı. Birçok kentte önlemler artırılırken, bir gelişme de Yalova'da yaşandı.
HAVAİ FİŞEK KULLANIMI YASAKLANDI
Yalova'da il genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun kentte orman yangınlarının önüne geçilmesi adına yeni bir karar aldığı belirtildi.
Açıklamada, "28 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasağa uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi" denildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz