Hatay'da geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklığın ardından 2026 yılında kendini gösteren yağışlı havayla birlikte Amik Ovası'nda binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Ova adeta ‘Amik Gölü' olurken, bölge halkı yaklaşık 5 bin dönüm arazinin sular altında olduğunu söyledi.

Meteoroloji verilerine göre; Hatay'da 2025 yılı son 65 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmişti. Kentte yaşanan kuraklıkla birlikte barajlar yüzde 10 seviyesinin altına düşmüştü.

AMİK OVASI'NDA DERE YATAKLARI TAŞTI

Yılbaşıyla birlikte kentte yağışlı hava etkili olmaya başladı ve 2026 yılı bereketiyle geldi. Ocak ve Şubat aylarında etkili olan aşırı yağışlarla birlikte Antakya ilçesinde bulunan Amik Ovası'nda dere yataklarının taşmasıyla binlerce dönüm tarım arazisi ve çevredeki mahallelerde bulunan evler ve ahırlar su altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle 250 dönüm tarlası sular altında kalan çiftçi Özkan Güler, Amik Ovası'nda yaklaşık 5 bin dönüm arazinin sular altında kaldığını söyledi.

5 BİN DÖNÜM ARAZİ SULAR ALTINDA KALDI

Aşırı yağmurların yağmasıyla Amik Ovasında binlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını söyleyen vatandaş Özkan Güler, "Biz havaalanı yolunun üzerindeki Amik Gölündeyiz. Buraya baya bir yağmur yağdı, kanallar taştı ve sular üzerimize geldi. Bir hafta boyunca yağmur yağdı. Kanallarının temizlenmemesinden dolayı biz her yıl bu durumu yaşıyoruz, burası her yıl taşıyor.

Bunun kaynağını biz bilemiyoruz ama kanallarda su çekmiyor. Kanallar temizlenirse her yıl bu durumu yaşamayız. Benim şuanda 250 dönüm arazim sular altında kaldı. Şu anda Amik Ovası sular altında kaldı. Bu Amik Ovası'nda yaklaşık 5 bin dönüm arazi sular altında kalarak battı. Ben 15 gün boyunca traktörümü oraya koyup buğday tarlamdan su çekip diğer tarafa koyuyorum. Geçen yıl kuraklık vardı ama bu yıl afeti gördük. Burada her 2 yılda 1 bu durumu yaşıyoruz" dedi.

"KONTROLSÜZ BİR DURUM VAR"

Yağmurların yağmasıyla Amik Ovasının oluşan göl manzarasından fotoğraf çektiklerini ifade eden vatandaş Taha Ataç, "Arkamızda sonradan oluşmuş bir göl görüyorum. Sanki önceden tarım arazisiyken sonradan göl olmuş gibi görünüyor. Kontrolsüz bir durum var. Bu kış mevsiminde çok yağmur yağdı ve yağmur yağmasından bu hale gelmiş olabilir. Bizde merak edip göl manzarasından fotoğraf çekinmek için durduk. Bir yandan manzarası güzel görünüyor ama bir yandan da kontrolsüz olduğu görünüyor. Şu an her yer sular altında ve ilginç bir durumla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

