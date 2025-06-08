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Pet otelinin sıra dışı misafiri "Şaşkın" sosyal medyayı etkisi altına aldı! Biberonla beslenip kucakta uyuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burcu Başar Akgün'ün "Şaşkın" adlı keçi yavrusu, bayram tatili nedeniyle bırakıldığı pet otelinde biberonla beslenip çalışanların kucağında uyuyarak herkesin ilgisini çekti. Kedi ve köpek oteli olan işletmenin ilk kez ağırladığı bu sevimli misafir, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Burcu Başar Akgün isimli kadın, "Şaşkın" adını verdiği keçi yavrusunu bayram tatili sebebiyle kısa süreli bakım için Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi’nde faaliyet gösteren Can Dostum Pet Butik Otel’ine bıraktı.

Pet otelinin sıra dışı misafiri "Şaşkın" sosyal medyayı etkisi altına aldı! Biberonla beslenip kucakta uyuyor - 1. Resim

SÜTLE BESLENİYOR, BEBEK GİBİ UYUYOR

Otelin sıra dışı misafiri olan minik keçi, sevimliliğiyle dikkat çekerken, otel çalışanlarının da ilgi odağı haline geldi. Henüz sütle beslenen Şaşkın isimli keçi, biberonla beslendikten sonra çalışanın kucağında adeta bir bebek gibi uyuyarak renkli görüntüler oluşturdu.

Otel yetkilileri, kedi ve köpek için tasarlanmış işletmelerinde ilk kez oğlak aldıklarını belirterek keçi yavrusunun otelde kaldığı süre boyunca özel bakım gördüğü ve sağlık kontrollerinin de düzenli yapıldığını ifade etti. Hayvan severlerin ilgisini çeken bu görüntüler, sosyal medyada da beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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