Petek yok, kovan yok… Kütük’te üretiyor, yiyen tadına doymuyor! “Dünyada birinci”

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ın Engizek Yaylası’nda arıcılık yapan bir üretici, kovanlarının yakınına bıraktığı boş ağaç kütüğünde doğal yollarla bal üretmeyi başardı. “Dünyanın en birinci balı bunda olur” diyen Yahya Solak, kalitesinin de yüksek olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ın 2 bin rakımlı Engizek Yaylası’nda arıcılık yapan Yahya Solak, kovanlarının yanı sıra ağaç kütüklerinde de bal üretimi yapıyor. 

Petek yok, kovan yok… Kütük’te üretiyor, yiyen tadına doymuyor! “Dünyada birinci” - 1. Resim

KATKISIZ, SAĞLIKLI, BESİN DEĞERİ YÜKSEK…

Yüksek rakımın temiz havası, yaylanın zengin ve endemik bitki çeşitleriyle beslenen arılar, kütüklerin içinde tamamen doğal petekler oluşturuyor. Bu yöntemle elde edilen balın katkısız, yüksek besin değerine sahip ve sağlıklı olduğu belirtiliyor. Yayla florasının sağladığı yoğun aroma ve mineral zenginliği, kütük balını daha da özel kılıyor.

Petek yok, kovan yok… Kütük’te üretiyor, yiyen tadına doymuyor! “Dünyada birinci” - 2. Resim

“ASLINDA ATA DEDE YÖNTEMİ”

Bal üreticisi Yahya Solak, "Kütük balı, doğallığını tamamen koruyan, farklı bir aroma ve lezzete sahip. Yüksek rakımda ve endemik bitki örtüsü sayesinde kalite çok yüksek. Bu aslında ata dede yöntemidir. Dünyanın en birinci balı bunda olur" dedi.

Petek yok, kovan yok… Kütük’te üretiyor, yiyen tadına doymuyor! “Dünyada birinci” - 3. Resim

Bal üreticisi İsmail Ceritli ise "Bizler yaklaşık 3 ay burada kalırız sağım yaptıktan sonra ürünlerimizi alır buradan ayrılırız" diye konuştu.

Bir avuç toprak için birbirlerine girdiler! 2'si ağır 3 yaralı var
